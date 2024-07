Wegen Bauarbeiten Drei Wochen lang: ICE halten nicht in Wittenberg

26. Juli 2024, 18:46 Uhr

Am Hauptbahnhof in Lutherstadt Wittenberg halten von Freitag an drei Wochen lang keine ICE-Züge mehr. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn Gleisbauarbeiten.