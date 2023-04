An der B100 in Bergwitz im Landkreis Wittenberg haben am Dienstag Bauarbeiten begonnen. Hier soll eine gefährliche Unfallkreuzung entschärft werden. In dem Kemberger Ortsteil gab es in der Vergangenheit zahlreiche schwere Unfälle auch mit Todesfolge. Nun soll hier ein Kreisverkehr für mehr Sicherheit sorgen. Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, so Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig.