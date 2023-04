In Jessen im Kreis Wittenberg sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr beendet. Für die Jessener geht damit eine Zeit der langen Umleitungen vorbei. Fünf Monate lang mussten sie Umleitungen fahren, rund 100 zusätzliche Schilder waren dazu aufgestellt worden. Zudem gab es in vielen Straßen in Jessens Innenstadt Halteverbote.