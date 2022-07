Wie die Polizei informiert, gebe eine neue Betrugsmasche. Betroffen sind derzeit vor allem Menschen in Wittenberg. Dabei rufe der Betrüger vor allem Senioren an und gebe sich als Kriminalbeamter aus. Er erklärt dann, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall oder Einbruch gegeben hat und dass die Verbrecher auch einen Einbruch bei der angerufenen Person planen würden – was allerdings nicht stimmt. Laut der Polizei steckt eine Bande dahinter, die so versucht, an Informationen und Geld zu kommen. Einige Bandenmitglieder wurden bereits festgenommen.