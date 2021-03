Gottesdienst geplant Bibelturm in Wörlitz startet in die Saison

In Wörlitz im Landkreis Wittenberg soll der Bibelturm am Sonntag in die neue Saison starten. Das teilte ein Sprecher der Evangelischen Landeskirche Anhalts am Sonnabend mit. Wie in jedem Jahr, soll auch in diesem Jahr ein Gottesdienst zu Palmsonntag die Saison eröffnen. Dabei würden die üblichen Hygiene-Anforderungen beachtet, teilte die Kirche mit. Besucherinnen und Besucher müssen demnach Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand wahren und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auf gemeinsamen Gesang soll verzichtet werden.