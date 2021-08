Internationaler Tag des Bieres Wie ein Biergarten in Wittenberg von Google profitiert

Wichtiger ist ihm – neben der guten Lage am Elbe-Radweg – da schon das Ergebnis einer anderen Google-Suche. Wenn sich Menschen nämlich für "Wittenberg", "Elbe" und "Restaurant" interessieren, landen sie häufig bei ihm. "Das liegt daran, dass wir der einzige Biergarten in der Stadt sind, der sich direkt am Elbufer befindet", sagt Hoffmann nicht ohne Stolz.