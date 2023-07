Der Landkreis Wittenberg hat das Baden am Teich im Touristenzentrum Prettin verboten. Grund sind Blaualgen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte , ist der Strand abgesperrt worden. Die Stadt Annaburg, die den Campingplatz dort betreibt, sei informiert worden.

Blaualgen sind Bakterien, die in Gewässern vorkommen. Beim Menschen können sie unter anderem Übelkeit, Durchfall, Bindehautentzündungen und Atemwegserkrankungen auslösen. In geringen Mengen seien Blaualgen nicht gefährlich, erklärte Jutta Fastner vom Umweltbundesamt in Dessau im Interview mit dem MDR.