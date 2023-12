Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wittenberg Jugendliche greifen Schwäne mit Böllern an

11. Dezember 2023, 15:29 Uhr

Zeugen haben am Montagmorgen einen Böller-Angriff am Schwanenteich in Wittenberg gemeldet. Mehrere Jugendliche sollen dort Schwäne beworfen haben. Die Polizei konnte die 13- bis 14-Jährigen wenig später ganz in der Nähe fassen.