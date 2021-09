In Wittenberg hat es am Donnerstagvormittag eine Bombendrohung gegen das dortige Amtsgericht gegeben. Infolgedessen sind Teile des Stadtzentrums abgesperrt worden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion in Dessau MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde die Bombendrohung am späten Vormittag bekannt. Die Beamten haben sie als ernsthafte Gefahrensituation eingestuft.