300 Menschen von Evakuierung betroffen Blindgänger in Wittenberg erfolgreich entschärft

In Wittenberg wurden am Freitag zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 300 Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück. Zeitweise war die Bundesstraße 187 und eine angrenzende Bahnstrecke gesperrt. Die Bomben lagen in der Nähe des Finanzamts und des Berufsschulzentrums. Das Berufsschulzentrum blieb am Freitag geschlossen.