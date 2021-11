Entschärfung am Freitag Doppelter Bombenfund in Wittenberg

In Wittenberg wurden gleich zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bomben liegen in der Nähe des Finanzamts und des Berufsschulzentrums. Sie sollen am Freitagvormittag entschärft werden. Das Berufsschulzentrum bleibt am Freitag geschlossen.