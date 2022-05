An einer Molkerei in Seegrehna bei Wittenberg haben sich am Mittwochabend rund 400 Strohballen entzündet. Die Ursache ist noch unklar. Nach ersten Meldungen des Landkreises brach auch in einem Stall ein Feuer aus. 150 Milchkühe mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Kalb wurde wegen schwerer Brandverletzungen vor Ort eingeschläfert. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von mindestens 190.000 Euro aus.