Wohnhaus in Wittenberg nach Brand unbewohnbar

Nach einem Wohnhausbrand in Wittenberg ist das Haus für die Familie unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagnachmittag der Dachstuhl eines Gebäudes am Ortsrand in Flammen geraten. Alle fünf Bewohner im Alter von 9 bis 89 Jahren konnten das Gebäude zwar unverletzt verlassen und bei Bekannten unterkommen. Allerdings wurde bei der Rettung eines Haustiers ein Helfer leicht verletzt.