In Wittenberg ist bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 64-Jährige rettete sich selbst aus dem Gebäude und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt.