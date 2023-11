Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Drei Einsätze am Wochenende Polizei vermutet Brandstiftung nach Feuer in Wittenberg

20. November 2023, 11:45 Uhr

Drei Mal brannte es am vergangenen Wochenende in einem Wohngebiet in Wittenberg. Nun ermittelt die Polizei, ob die Feuer gelegt wurden. Eine Frau und ihr Baby waren am Sonnabend mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Bereits im Oktober hatte es in der Umgebung Brände gegeben.