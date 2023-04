Martin Röthels Amtszeit als Bürgermeister von Bad Schmiedeberg steht kurz vor dem Ende. Der 37-Jährige wird sich nicht noch einmal um den Posten bewerben. Er will mehr Zeit für seine Familie haben. "Die Gründe liegen ausschließlich im familiären Bereich. Ich habe vier Kinder und meine jüngsten Kinder werden dieses Jahr eingeschult." Die Kinderbetreuung sei zeitintensiv und mit dem Bürgermeisteramt schwer zu vereinbaren. Röthel fehlt nach eigener Aussage einfach die Zeit, vor allem abends. Derzeit sei in der Woche jeder Abend verplant.

Tatsächlich haben hauptberufliche Bürgermeister meist einen vollen Terminkalender. Tagsüber ist die Verwaltungsarbeit zu organisieren, in den frühen Abendstunden steht die Arbeit in den Fach-Ausschüssen an, dann gibt es Sitzungen im Stadtrat und im Kreistag. Hinzu kommen Termine in Verwaltungsräten, Jurys und Gremien. Und am Wochenende wird natürlich ein Besuch des Bürgermeisters bei jedem Volksfest erwartet, zwischendurch sollte noch einem hochbetagten Jubilar gratuliert werden.