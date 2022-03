Enrico Schilling Bürgermeister-Wahl in Gräfenhainichen – mit einem Kandidaten

In Gräfenhainichen wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt – und es bleibt wohl der alte. Außer Enrico Schilling hat sich niemand zu Wahl gestellt. Der derzeitige Amtsinhaber hofft trotzdem, dass die Menschen in die Wahllokale gehen und abstimmen.