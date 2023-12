Es ist bitterkalt und die Wolken über Holzdorf-Ost im Landkreis Wittenberg direkt an der Grenze zu Brandenburg haben erst jetzt ihre letzten Schneeflocken fallen lassen. Dick eingepackt in Winterjacke, Mütze und Handschuhe, laufen Uwe Gäbelein und Alfred Lehmann durch ihren ehemaligen Wohnort. Mit dabei ist ihr langjähriger Freund Manfred Lau. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die drei schreiten laut erzählend unter einem Bogen durch, der zwei ehemalige DDR-Plattenbauten verbindet. "Mein Eingang war die Nummer 14", sagt Gäbelein und zeigt auf eine Tür in der Ferne. "Und meiner die Nummer 15", ergänzt Lehmann. "Den Schlüssel haste nicht mehr, wa?", scherzt ihr 85-jähriger Freund Lau. Lehmann verneint: "An meiner Klingeltaste steht jetzt ein anderer Name dran."

Mehrere Jahre haben Lehmann und Gäbelein in dem Wohnpark Holzdorf-Ost Tür an Tür gelebt – so wie auch die meisten anderen damaligen Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) und später der Bundeswehr. Denn nur ein paar Schritte hinter den Blöcken befindet sich – auch heute noch – Militärgelände – der sogenannte Fliegerhorst Holzdorf. Bildrechte: MDR/Alfred Lehmann

Mit der Wende wurden die Soldaten zu Pendlern und die Gemeinde leerer

Vor seiner ehemaligen Haustür bleibt Lehmann stehen und schaut zu den Fenstern hinauf. Der Fliegerhorst wurde erst 1982 in Holzdorf erbaut, erinnert er sich. Der ehemalige Soldat war erst in Cottbus stationiert und wurde dann nach Holzdorf versetzt, so wie der ganze Cottbusser Flugplatz damals auch.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg "Wer in Cottbus eine Wohnung hatte, der bekam hier eine Wohnung entsprechend der Familiengröße. Eine Familie mit einem Kind bekam eine Drei-Raum-Wohnung, eine Familie mit zwei Kindern bekam eine Vier-Raum-Wohnung und so weiter. So bekamen alle Soldaten hier ihre Wohnung direkt am Ort", sagt Lehmann MDR SACHSEN-ANHALT. Er hat gern hier gewohnt, sagt er, und viele Freundschaften geschlossen.

Dann fing das an mit denjenigen, die als erstes von der Bundeswehr nicht übernommen wurden. Die suchten sich irgendwo anders eine Arbeit und dann zogen sie entsprechend dort hin. Alfred Lehmann ehemaliger Soldat im Fliegerhorst Holzdorf