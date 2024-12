Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Möllensdorf im Landkreis Wittenberg hat sich ein Reisebus mit 27 Fahrgästen auf einem Feldweg festgefahren. Auch ein Traktorfahrer konnte nicht helfen, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Also wurde ein Abschleppunternehmen mit schwerem Gerät angefordert.

