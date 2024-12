Bei Wittenberg Bus auf Feldweg festgefahren: Anwohner bringen Rentner zum Weihnachtsmarkt

Hauptinhalt

12. Dezember 2024, 14:43 Uhr

Kalte Füße statt warmer Getränke: Im Landkreis Wittenberg hat sich der Fahrer eines Reisebusses etwas zu sehr auf sein Navi verlassen und sich auf einem Feldweg festgefahren. An Bord: 27 überwiegend ältere Fahrgäste. Die Senioren kamen am Ende mit reichlich Verspätung und zum Teil durch Mithilfe von Anwohnern an ihr Ziel – den Weihnachtsmarkt in Möllensdorf.