In Lutherstadt Wittenberg hat es am Donnerstag einen Chemieunfall mit zwei Verletzten gegeben. Bei einem Unternehmen, das Spezialerzeugnisse für den Bürobedarf herstellt, war nach Angaben der Rettungsleitstelle des Landkreises Wittenberg ein Sicherheitskanister beschädigt worden und giftige Lösungsmittel ausgetreten. Zwei Mitarbeiter – 22 und 51 Jahre alt – seien damit in Berührung gekommen.