Stichwahl am 20. Juni Christian Tylsch wird neuer Landrat in Wittenberg

Christian Tylsch wird neuer Landrat in Wittenberg. Bei der Stichwahl am Sonntag holte der CDU-Politiker 81,38 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Frank Luczak von der AfD kam auf 18,62 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Landkreises bei 35,02 Prozent.

Der 38-jährige Tylsch leitet seit fünf Jahren das Büro von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er war schon bei der Landratswahl 2014 angetreten, unterlag damals aber Jürgen Dannenberg von der Linken. Tylsch hat angekündigt, den Landkreis zu verjüngen und zu modernisieren. Dazu will er die Schulen im Kreis flächendeckend mit schnellem Internet versorgen, die medizinische Versorgung in ländlichen Gegenden verbessern und gute Voraussetzungen für neue Wirtschaftsansiedlungen schaffen.

Bei der Landratswahl am 6. Juni hatte von den ursprünglich neun Kandidatinnen und Kandidaten niemand die notwendige absolute Mehrheit geholt. Tylsch holte mit 36,9 Prozent die meisten Stimmen, Luczak schaffte es mit 19,5 Prozent auf Platz 2 und hatte dabei nur 229 Stimmen Vorsprung vor dem drittplatzierten Sven Paul, dessen Kandidatur von SPD, Linken und Grünen unterstützt wurde. Paul hat es demzufolge nicht in die Stichwahl geschafft, ebenso wie Mike Reiß (freie Wähler), Norman Sehmisch (FDP), sowie Heike Dorczok, Holger Zubke, Norbert Ladewig und Matthias Felix (alle parteilos).

Tylsch folgt als Wittenberger Landrat auf Jürgen Dannenberg von der Linken, der seit 2007 Landrat des Kreises war, sich dieses Jahr aber nicht mehr zur Wahl stellte. Dannenberg war Anfang des Jahres in die Kritik geraten, weil er sich bereits am 26. Dezember 2020 und damit noch vor dem offiziellen Impfstart in Deutschland gegen das Coronavirus hatte impfen lassen.