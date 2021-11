In Gräfenheinichen ist es während des Karnevalsauftaktes zu mehreren Corona-Infektionen gekommen. Inzwischen wurden sie auch per PCR-Tests bestätigt. Wie der Gräfenhainicher Carneval-Club mitteilte, habe das närrische Treiben draußen an der Freiluftbühne stattgefunden, die Gästezahl sei begrenzt worden. Man bedauere deshalb diesen Verlauf, wolle aber offensiv mit den Corona-Fällen umgehen.