Erschöpft und belächelt "Wir reden nicht nur über Corona": Wie Long Covid-Erkrankte einander unterstützen

11. März 2025, 09:35 Uhr

Vor fünf Jahren begann mit der Corona-Pandemie die verheerendste Infektionswelle des 21. Jahrhunderts. Menschen starben, das Gesundheitssystem kam ans Limit, die Wirtschaft wurde erschüttert. Für viele ist Corona inzwischen eine Erinnerung. Nicht so für Menschen, die nach einer Infektion an Long Covid leiden. In Sachsen-Anhalt finden sie sich in zahlreichen Selbsthilfegruppen zusammen. Die erste gründete sich in Wittenberg – und hilft den Erkrankten noch heute.