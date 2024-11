Ein Verletzter Nach Feuer in Coswiger Asylunterkunft: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Hauptinhalt

26. November 2024, 15:01 Uhr

In Coswig im Landkreis Wittenberg hat es am Sonntagabend in einer Asylunterkunft gebrannt. Ein 24-jähriger Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll das Feuer entzündet haben.