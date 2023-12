Drei Männer und eine Frau bewerben sich um den Bürgermeister-Posten in Coswig (Landkreis Wittenberg). Zwei Kandidaten sind parteilos. Ein Bewerber trete für die CDU und einer für die SPD an, sagte Wahlleiter Michael Kaatz auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Ob ihre Bewerbungen angenommen werden, entscheidet am Dienstagabend der Wahlausschuss.