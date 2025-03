In Coswig im Landkreis Wittenberg hat die Feuerwehr eine Leiche aus der Elbe gezogen. Ein Zeuge hat den unbekannten Toten am Samstagnachmittag im Fluss entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte informiert, wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntag mitteilte.