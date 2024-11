Der Blick in die Zukunft lässt den angehenden Dachdeckermeister nachdenklich werden: "Die größte Herausforderung an sich ist eigentlich, Leute zu finden. Das ist am schwierigsten, weil es nicht mehr genügend Fachkräfte gibt, nicht mehr genug Auszubildende." Einer der Gründe dafür ist nach seiner Ansicht die ungleiche Entlohnung in Ost und West. Die Preise würden immer weiter steigen, aber an den Löhnen tue sich nichts. Handwerker würden gern besser bezahlt werden, um ihr Leben zu bestreiten. Für deren höhere Preise fehle dann aber oftmals das Verständnis. "Und wenn das Verständnis da ist, dann sind halt die finanziellen Mittel nicht da", meint Maurice.