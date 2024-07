Die Polizei in Dessau-Roßlau hat im Auto eines 25 Jahre alten Mannes aus Bremen verschiedene Drogen gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten nun gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mit. Der Beschuldigte soll am Donnerstag auf dem Weg zum Melt-Festival gewesen sein.