Für Wehrleiter Robby Leuker, der seit vielen Jahren ehrenamtlich in Pretzsch im Landkreis Wittenberg aktiv ist, bleiben da einige Fragen ungeklärt: Was passiert, wenn am Unfallort nicht genügend Wasser vorrätig ist? Wie lange dauert ein Löschvorgang, falls es in der Batterie zu chemischen Reaktionen kommt, die Experten auch als Mini-Explosionen bezeichnen? Muss das E-Fahrzeug in dieser Zeit bewacht werden, damit keine Unbeteiligten gefährdet werden? Und was passiert mit dem verseuchten Wasser?

Bildrechte: MDR/ André Damm