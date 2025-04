Die Elbefähre in Coswig im Landkreis Wittenberg steht schon wieder still. Nach Angaben der Stadt vom Dienstag ist sie bis einschließlich Donnerstag außer Betrieb. Grund ist ein krankheitsbedingter akuter Personalmangel.

Wer die Elbe in der Region überqueren will, muss auf die Brücken in Vockerode oder Wittenberg ausweichen. Bereits in den vergangenen Wochen stand die Elbefähre Coswig mehrfach still. Grund waren auch Krankheitsfälle.