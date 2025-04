Personal krank Elbfähre Coswig fährt nicht

14. April 2025, 11:30 Uhr

Wegen Personalmangels muss die Elbfähre in Coswig ihren Betrieb vorrübergehend einstellen. Wer in dieser Zeit die Elbe überqueren will, muss nach Vockerode oder Wittenberg.