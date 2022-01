Drei Monate außer Betrieb Die Fähre Elster wird generalüberholt

Die Elbfähre Elster ist in den kommenden Monaten nicht in Betrieb. Das Schiff wird zur turnusmäßigen Reparatur in die Werft gebracht. Es handelt sich um eine General-Revision, die alle fünf Jahre fällig ist und 280.000 Euro kostet.

So soll sich noch an diesem Montag ein Schlepper auf den Weg machen, um die Fähre aus Elster in die Werft nach Roßlau zu holen. Dort soll der tonnenschwere Stahlkoloss generalüberholt werden: Zunächst soll die Außenhaut des Schiffs auf Schäden kontrolliert werden, im Anschluss sollen die Rampen und Winden ausgebessert werden. Zudem werden die elektrischen Anlagen der Fähre erneuert, außerdem ein neuer Rostschutz aufgetragen. Der Bürgermeister Müller kündigte an, der Anstrich werde schwarz-grau.