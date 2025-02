Üblicherweise dauert es anderthalb Stunden, bis eine Batterie wieder voll im Saft steht, sagt der Dessauer Lkw-Verkaufsberater Frank Hentschel. Er gehört zum Team, das die vier Elektro-Laster von der Mercedes-Produktionsstätte in Wörth am Rhein nach Sachsen-Anhalt gebracht hat. Es seien die ersten Stromer, die der Konzern in Ostdeutschland ausgeliefert habe.