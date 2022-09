Der Düngemittelproduzent SKW Piesteritz im Landkreis Wittenberg hofft in der aktuellen Energiekrise auf Hilfen vom Bund. Das ist bei einem Krisentreffen am Donnerstag deutlich gemacht worden. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte, dass das, was er gerade aus Berlin höre, der entscheidende Schlüssel sei. Schulze sprach von positiven Signalen aus der Hauptstadt. Er glaube, "dass es in den nächsten Wochen, aber vielleicht schon in den nächsten Tagen Lösungen geben könnte."