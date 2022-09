In der mollig warmen Kindertagesstätte "Elbspatzen" streifen die Kinder ihre Schuhe ab, stromern luftig angezogen durch die Räume. Sie müssen sich wohlfühlen können, sagt Ivonne Krause, die Kita-Leiterin in Dabrun. Energiesparen sei natürlich wichtig, aber in einer Kita stoße auch gutgemeinter Sparwillen an enge Grenzen.