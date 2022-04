In der Lutherstadt Wittenberg soll ein Mann versucht haben, einen anderen zu töten. Nach Angaben der Polizei ist es am Sonntag in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Dabei soll ein 23-Jähriger versucht haben, einen 20 Jahre alten Mann zu töten. Er wurde demnach vorläufig festgenommen.