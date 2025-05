Die geplanten EU-Zölle auf Düngemittel aus Russland und Belarus stoßen in Wittenberg auf Zustimmung. Der Geschäftsführer der SKW Stickstoffwerke Piesteritz, Carsten Franzke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, das sei ein erster wichtiger Schritt. "Dieses allein wird uns aber als Wirtschaft nicht retten", so Franzke. Nach seinen Worten muss die neue Bundesregierung dringend dafür sorgen, dass die nationalen Sonderkosten im internationalen Wettbewerb sinken. Dabei nannte er vor allem die Gasspeicherumlage, die laut Franzke rückwirkend zum Januar dieses Jahres abgeschafft werden müsste.