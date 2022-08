Der Mann mit den tätowierten Unterarmen ist angekommen in seinem neuen Leben als Unternehmer. Seit gut acht Monaten ist er Pächter der Pretzscher Fähre , die er bestens kennt. Denn vorher war er sechs Jahre lang beim früheren Fähr-Pächter angestellt. "Ich wusste deshalb, was mich erwartet. Naja, einiges hatte ich auch nicht erwartet", sagt Richter und lächelt schief.

So war es gleich zur Beginn seiner Arbeit als neuer Pächter der Fähre zu einer Havarie gekommen. Am zweiten Januar-Wochenende hatte das Elbehochwasser die Fähre Richtung Ufer gespült. Als dann der Wasserstand plötzlich um einen halben Meter zurückging, blieb die Fähre liegen und dadurch wurde der knapp 300 Kilogramm schwere Anker in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schiff musste kommen und die Pretzscher Fähre wieder ins Wasser ziehen. Der Hauptanker wurde neu angelegt und zusätzlich ein zweiter installiert. "Daraus lernt man", sagt der 51-Jährige.

Ansonsten ist der dreifache Vater mit dem Geschäft bisher zufrieden. Die Auslastung der Fähre sei gut, an den Wochenenden sogar sehr gut. Für den Wittenberger Südkreis ist die schwimmende Brücke eine wichtige Verbindung nach Jessen und damit nach Brandenburg. 30 bis 40 Mal geht es in einer Schicht hin und her. Ganz früh sind es die Pendler, die die Elbe überqueren müssen, dann kommen die Radtouristen und die Transporter-Fahrer. An guten Tagen werden 300 Fahrzeuge ans andere Ufer gebracht.