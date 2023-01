Ein 50 Jahre alter Mann hatte sich am Montagabend vergangener Woche nach Angaben der Polizei bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses so stark am Kopf verletzt, dass er medizinisch behandelt werden musste. Der Vorfall sei unmittelbar nach dem Anfahren von der Bushaltestelle in der Braunsdorfer Straße in Wittenberg geschehen, teilte die Polizei mit.