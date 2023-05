Stolz steht sie in der Mitte des Kreises, den die F-Jugend des FC Victoria Wittenberg für sie gebildet hat. Nach einem lauten und aus vielen jungen Kehlen schallenden "Wir sind ein Team. 1, 2, 3 – Alizeta" wird das Fußballtraining beendet. Alizeta Zoungrana klatscht lächelnd in die Hände und zeigt mit dem nach oben gestreckten Daumen, was sie von dieser netten Geste ihrer Trainingsgruppe hält.

Diese Trainingsgruppe, das sind die sieben bis neunjährigen Nachwuchskickerinnen und -kicker des erst 2014 aus der Taufe gehobenen FC Victoria Wittenberg. Einem Verein, der sich unter anderem eines auf die Fahnen geschrieben hat: die Integration aller, die den Fußball lieben. Egal wo der oder die Einzelne herkommt. Ein Konzept, das schon auf so vielen Ebenen Anklang gefunden hat und dementsprechend gewürdigt wurde. So zum Beispiel auch 2021 mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis , der für Vereine reserviert ist, die sich für Anerkennung und Respekt engagieren und bei denen Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Platz haben.

Geboren wurde Alizeta Zoungrana vor 49 Jahren in Burkina Faso. 2007 kam sie aus privaten Gründen nach Deutschland. Seit 2011 lebt sie in Wittenberg und seit 2018 ist sie im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Bevor sie nach Deutschland kam, hat Alizeta Zoungrana in Bobo-Dioulasso – der zweitgrößten Stadt im westafrikanischen Burkina Faso – gelebt und in der Hauptstadt Ouagadougou als Buchhalterin in einem Krankenhaus gearbeitet.