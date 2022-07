Feuerwehr: Jeder dritte Brunnen ist trocken

Die Erde trocknet aus – in vielen Teilen von Deutschland. Die wenigen Liter Regen versickern oder verdunsten sofort. Das Problem besteht seit mehreren Jahren. "Das heißt, hier im Boden ist eigentlich gar kein Wasser mehr für Pflanzen", sagt Philipp Nahrstedt und greift in Bündel braunes Heidekraut, während er in der Glücksburger Heide steht. Auch hier würde schon ein Funken reichen, um ein Feuer zu entfachen.

Die Glücksburger Heide hat eine Fläche von 2.800 Hektar und war früher ein sowjetischer Truppenübungsplatz. Heute gehört das Wald- und Wiesengelände zum Einsatzgebiet der Forstarbeiter und der Freiwilligen Feuerwehr.

Mehr als jeder dritte Brunnen im Gebiet der Freiwilligen Feuerwehr Jessen ist mittlerweile trocken ist. Bei diesem hatten die Kameraden aber Glück - und es kommt noch Wasser aus dem Schlauch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von einem der Löschbrunnen – ein dickes rotes Rohr, dass aus der Erde ragt – geht ein dicker schwarzer Schlauch in den roten LKW der Kameraden. Die Freiwillige Feuerwehr Jessen prüft an diesem Tag, ob die Löschbrunnen noch funktionieren. Denn wenn es brennt, muss schnell Wasser in großen Mengen vor Ort sein. "Der Schlauch ist leer, aber es kommt kein Wasser an", sagt ein Kamerad und schaut auf die Nadel an seiner Anzeige. Die Männer befürchten, dass der Brunnen trocken sein könnte. Durch die anhaltende Trockenheit ist der Grundwasserspiegel so weit gesunken, dass mehr als jeder dritte Brunnen im Gebiet mittlerweile trocken ist. Im Notfall gebe es dann dort kein Löschwasser. Hier erfüllt sich die Befürchtung nicht. Nach wenigen Minuten kommt doch ein großer Strahl aus dem Schlauch.

Ehemalige Truppenübungsplätze mit Munition belastet

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch in der Glücksburger Heide kämpfen die Kameraden auch noch mit einem anderen Problem: "Wir können und wir dürfen hier eigentlich nicht löschen", sagt der Leiter der Feuerwehr Jessen, Peter Schaefer. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz liegt noch alte Munition herum – wie in vielen Waldgebieten von Sachsen-Anhalt – und rostet immer weiter, eine wachsende Gefahr.

Bei einem Feuer kann sie sich leicht entzünden und wirkt so nicht nur als Brandbeschleuniger. "Wir hatten auch schon Brände, wo wir am Rande gelöscht haben. Und da ist Munition explodiert. Wir hatten auch Glück, dass nichts passiert ist", sagt Hans-Peter Schaefer.