Beim Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg sind ab Freitag noch mehr Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt an den Löscharbeiten beteiligt. Nach Angaben des Landkreises Wittenberg sind etwa 60 Feuerwehrleute mit Tanklöschfahrzeugen aus Prettin, Gräfenhainichen, Apollensdorf, Coswig, Zahna, Coswig, Bergwitz, Zschornewitz, Jüdenberg und Streetz beteiligt. Am Dienstag waren zunächst 30 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Wittenberg beteiligt.