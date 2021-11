Vor einigen Wochen hat ein Brand in Splau bei Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) für Aufregung gesorgt. Als ein Wohnhaus in Flammen stand, musste die Feuerwehr einen privaten Teich abpumpen. Der Grund: Die beiden Hydranten konnten nicht genutzt werden, weil der Wasserdruck zu niedrig war.

Für Kai-Uwe Lohse, den Chef des Feuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt, ist das kein Einzelfall. So etwas passiere landesweit in vielen Gegenden. Die Versorgung der Feuerwehren mit Löschwasser ist vielerorts unzureichend, glaubt Lohse. Der Feuerwehrverband Sachsen-Anhalt sieht vor allem die Kommunen in der Pflicht, in moderne Wasserleitungen zu investieren.