Mit noch immer 55 Kilogramm Fleisch pro Jahr liegt der Fleischkonsum in Deutschland noch immer deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Dennoch scheint es einen Richtungswechsel zu geben, nämlich einen Trend hin zu weniger Fleisch.

Das ist auch die Beobachtung von Myke Schumburg, Obermeister der Fleischerinnung. Er führt sein Geschäft in Menz bei Magdeburg und das auch schon in der vierten Generation. Anhand der Fleischpreise sieht er eine Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung: "Da ist ja Schindluder getrieben worden mit dem Rohstoff Fleisch. Es musste so billig sein, dass sich jeder täglich was auf den Grill legen konnte. Und jetzt stellen die Kunden fest, dass die Haltung nicht mehr tiergerecht ist. Und das stimmt ja auch."

Wenn die steigenden Preise nun auch tatsächlich an die Landwirte weitergegeben würden, dann sei das einen positive Entwicklung, so Schumburg. Aber der Trend zu veganen Produkten ist auch für Myke Schumburg kein Grund, sein Angebot umzustellen: "Das überlasse ich gerne den Supermärkten, die können sich da profilieren. Für uns als Handwerksbetrieb lohnt es sich nicht, so eine zweite Schiene zu etablieren."

Geschmack ist Heimat

Ein großer Teil der Kundschaft von Myke Schumburg kommt aus Magdeburg, ein treuer Kundenstamm, der den Weg ins Umland nicht scheut, um sich mit dem zu versorgen, was der Supermarkt so nicht bietet. Viele der Rezepte hat Myke Schumburg von seinen Vorfahren übernommen, zum Beispiel ein spezielles Corned Beef: "Das hat mein Großvater in unserem Betrieb mit 80 Jahren noch immer selber gemacht. Und das ist auch jetzt sehr beliebt, als Otto Schumburgs Rindfleisch in Boullion." Nach einem Rezept von 1912, so ist es auf dem Etikett zu lesen.

Generationen also wuchsen mit diesem Geschmack auf und sie tragen ihn auch weiter. Wurstpakete in Deutschlands Westen zu versenden, ist für viele Fleischer in Sachsen-Anhalt nichts Ungewöhnliches.