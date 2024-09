Geboren wurde Friedrich Schorlemmer am 16. Mai 1944 in Wittenberge/Prignitz, ganz im Norden Brandenburgs. Er war Sohn eines Pfarrers und studierte dann selbst Theologie in Halle an der Saale. Das Abitur musste er in der Volkshochschule nachholen, denn schon als Jugendlicher hatte er sich geweigert, der FDJ beizutreten. Nun ist er nach Angaben der Kirchenzeitung "Glaube + Heimat" und des Evangelische Pressedienstes im Alter von 80 Jahren in einem Berliner Pflegeheim gestorben.