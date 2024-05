Bildrechte: imago images / epd

Friedrich Schorlemmers Lebenslauf Friedrich Schorlemmer wurde 1944 in Wittenberge geboren, aufgewachsen ist er in Werben in der Altmark. Zu DDR-Zeiten studierte er Theologie in Halle. Das Abitur hatte er an der Volkshochschule nachholen müssen. Als Sohn eines Pfarrers war ihm der Zugang zur Erweiterten Oberschule verwehrt worden. In den 1970er Jahren war er Studentenpfarrer in Merseburg, ab 1978 Dozent am Predigerseminar und Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg.



Die Aktion "Schwerter zu Pflugscharen" ist maßgeblich von Schorlemmer initiiert worden. Sie wurde zum Symbol der kirchlichen Friedensarbeit in der DDR und in ganz Deutschland. Noch heute steht eine Skulptur davon vor dem Hauptquartier der UNO in New York. Im Jahr 2009 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 2014 wurde er für seinen "langjährigen zivilen Mut" mit der Goldenen Medaille der Humboldt-Gesellschaft in Weimar ausgezeichnet.