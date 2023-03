Eintauchen in die Geschichte

Es sind Spuren einer unrühmlichen Geschichte, wie Keller in den kommenden eineinhalb Stunden ausführt. Ab 1940 wurde das sogenannte "Franzosenlager", Keller bevorzugt den Begriff "Camp Neumühle", im Waldgebiet zwischen Wittenberg und Reinsdorf errichtet. Zwei Jahre später bezogen die ersten französischen Arbeiter die Baracken, zu Spitzenzeiten lebten in knapp 30 Häusern etwa 1.800 Männer und Frauen. Die meisten von ihnen waren zum Dienst in der Westfälisch-Anhaltischen Sprengstoffwerke AG, der Wasag, im benachbarten Reinsdorf verpflichtet.

In der Waldschänke, vor deren Überreste wir stehen, wurden sie versorgt, erklärt Andreas Keller und zeigt nach links, wo die Überreste des alten Kartoffelkellers zu sehen sind. Wieder werden die Handys gezückt.

Auf der Tour entstehen viele Fotos vom alten Luftschutzbunker. Bildrechte: MDR/Jana Müller Eine junge Frau hat sogar die Spiegelreflex-Kamera dabei, macht Fotos für ein Album, wie sie mir erzählt. Lost Places finde sie faszinierend, aber oft seien die Gelände umzäunt, die Gebäude abgesperrt und zugenagelt, Betreten verboten! Beim Lager im Wittenberger Stadtwald kommt man aber ganz dicht ran.

Massiver Beton mitten im Wald – Reste eines Bunkers. Bildrechte: MDR/ Jana Müller Auch an eine Beton-Kuppel, die plötzlich aus dem Waldboden ragt. Früher dachte er immer, das sei Müll, sagt Olaf Kurzhals, unser zweiter Führer. Doch dann erzählte ihm ein alter Bekannter von dem Lager und die Recherche begann. Die Beton-Kuppel konnte recht schnell als Überbleibsel eines alten Ein-Mann-Splitter-Bunkers identifizieren werden. Auch einige der Teilnehmer der "Lost-Places-Tour" kennen solche Beton-Kolosse bereits.

Touren zu "Lost Places" für Einheimische

Insgesamt 35 Männer, Frauen und Jugendliche haben sich für die erste Führung zu dem Lager angemeldet. Eine kurze Abfrage vor Ort ergibt: Fast alle kommen aus Wittenberg. Und genau so soll es auch sein, sagt Kristin Ruske, Leiterin der Wittenberger Tourist-Information, die die Touren koordiniert: "Nach dem Reformationsjubiläum 2017 wollten wir uns mehr auf die Wittenberger konzentrieren und tatsächlich gab und gibt es in der Stadt so viele Orte, die wir selbst schon immer mal ansehen wollten und zu einigen davon haben wir dann Touren organisiert."

Nach dem Reformationsjubiläum 2017 wollten wir uns mehr auf die Wittenberger konzentrieren. Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Wittenberg

Das Interesse an der ersten Führung zum sogenannten"Franzosenlager" war groß. Bildrechte: MDR/Jana Müller

Noch mehr Wanderungen an vergessene Orte geplant

Los ging es mit Führungen auf dem alten Wasag-Gelände, die in Kooperation mit dem dort engagierten Geschichts- und Forschungsverein entstanden und seit Jahren immer wieder ausverkauft sind. Doch auch die Touren in den Schweizer Garten sind laut Ruske immer wieder beliebt. Das über 100 Jahre alte Gasthaus ist in Privatbesitz. Nur zu den Lost-Places-Touren werden die Türen geöffnet und der Blick auf den großen Festsaal mit Bühne und Empore wird möglich. Neustes Ausflugsziel: Der Historische Friedhof Dresdener Straße, auf dem historische Denkmäler und Grabinschriften alte Geschichten erzählen.

Es sei eine Art Heimatkunde, die man in Wittenberg mit den Lost-Places-Touren anbietet, sagt Kristin Ruske. Immer wieder würden sich Fragmente der eigenen Geschichte in den alten Mauern und Gemäuern finden lassen.

Interesse an der eigenen Geschichte

Mit Hilfe einer alten Karte versucht Olaf Kurzhals interessierten Wittenbergern die Dimension des Lagers aufzuzeigen. Bildrechte: MDR/Jana Müller Zurück im Wald erzählt mir eine Frau, Mitte 50, dass ihre Urgroßeltern das Lager noch selbst gekannt hätten. Ein Ehepaar, das ganz in der Nähe wohnt, hatte demnach schon auf eigene Faust versucht etwas über die Fundamente im Stadtwald herauszufinden, allerdings erfolglos.