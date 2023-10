Gastronomie Weiteres Hotel und Restaurant in Lutherstadt Wittenberg schließen

Ein Hotel in der Lutherstadt Wittenberg ist bereist in letzter Zeit geschlossen worden. Nun folgt ein weiteres. Auch ein syrisches Restaurant in der Altstadt macht dicht. Gründe sind gestiegene Betriebskosten und ein ausgelaufener Mietvertrag. Die Tourismuschefin ist optimistisch, dass die Gebäude nicht lange leer stehen werden.