Es ist nach Angaben des Landkreises das erste Mal, dass die Geflügelpest in einem Betrieb aufgetreten ist.

Das betroffene Unternehmen selbst, die WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH, teilte am Freitagnachmittag mit, man sei sich seiner großen Verantwortung gegenüber den Verbrauchern und den Menschen in der Region bewusst. Jeder weitere Schritt erfolge in enger Abstimmung mit den Behörden.